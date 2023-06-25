سقوط عربات قطار محملة بمواد خطرة فى نهر يلوستون عقب انهيار جسر

تعرض جسر فوق نهر يلوستون بولاية في مونتانا الأمريكية للانهيار، أدى إلى سقوط عدة عربات قطار محملة بمواد خطرة في النهر.

و أفادت وكال أسوشيتد برس، الأحد، بأن ثماني عربات على الأقل سقطت في النهر، مما أدى إلى تسرب مواد خطرة إلى الماء.

وأشارت الوكالة إلي أن السلطات الأمريكية قررت إغلاق مجرى النهر لمنع محتويات العربات من بلوغ الأراضي الزراعية المجاورة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم شركة سكك الحديد مونتانا ريل لينك، أن طاقم القطار لم يصب بأذى، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة حوادث لخروج قطارات عن مسارها في عدد من الولايات مما تسبب بخسائر مادية وبشرية.

حريق هائل إثر خروج قطار عن مساره بولاية أوهايو الأمريكية

وفي فبراير الماضي، خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص من منازلهم، وفق ما أفاد مسئولون ووسائل إعلام أمريكية.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من خمسين عربة عن مساره في ولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

وسمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.

كان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، بإخلاء منازلهم، وأمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام المحلية انذاك.