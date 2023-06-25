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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء سوريين فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء سوريين ، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الدائري بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا.
 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلها 3 أشقاء سوريين، ودراجة نارية يستقلها شخصان، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الدائري، ووجود عدد من المصابين.


وأسفر حادث دائري الفيوم اليوم عن إصابة 3 أشقاء سوريين الجنسية ومقييمين بمنطقة العبودي بالمسلة، وهم: يامس محمود  (25 سنة)، وسارة محمود  (22 سنة)، وإيناس محمود  (20 سنة)، كما أصيب مستقلا الدراجة النارية وهم شقيقان هيثم إبراهيم (25 سنة)، ورشاد إبراهيم (35 سنة)، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

 

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.


جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 5 أشخاص حادث تصادم سيارة ودراجة نارية الفيوم

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