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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الاحد 25-6-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يهتم قطاع كبير من الجمهور بالبحث عن تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة بشكل يومي مع بدء فصل الصيف والاستعداد الجيد له ولدرجات الحرارة المرتفعة فيه.
 

درجات الحرارة اليوم الأحد 25-6-2023 في محافظات مصر
 

نعرض في هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 25-6-2023 في محافظات مصر.
 

يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
 

مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

رياح نشطة وحالة "البحرين" معتدلة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس السبت

لا تقلبات فى طقس هذا الأسبوع


 

درجات الحرارة اليوم الأحد 25-6-2023 
 

القاهرة 35 23
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 36 22
بنها 35 23
دمنهور 34 22
المنصورة 35 23
الزقازيق 35 23
شبين الكوم 35 22
طنطا 34 22
دمياط 30 22
بورسعيد 30 21
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 21
العريش 32 21
رفح 31 22
رأس سدر 36 21
نخل 36 18
كاترين 32 15
الطور 34 25
طابا 35 23
شرم الشيخ 39 28
الإسكندرية 30 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 22
السلوم 31 21
سيوة 36 21
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 27
سفاجا 36 26
مرسى علم 37 27
شلاتين 37 27
حلايب 34 28
أبو رماد 35 27
رأس حدربة 35 28
الفيوم 38 23
بني سويف 38 23
المنيا 38 24
أسيوط 39 24
سوهاج 39 24
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 29
الوادي الجديد 41 24
أبو سمبل 41 26

 

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"الأرصاد": طقس الغد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار في درجات الحرارة حتى الأحد

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