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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس الغد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 36 22
بنهــــا 35 23
دمنهور 34 22
وادي النطرون 36 21
كفرالشيخ 34 22
المنصورة 35 23
الزقازيق 35 23
شبين الكوم 35 22
طنطا 34 22
دمياط 30 22 
بورسعيد 30 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 21
العريش 32 21
رفح 31 22
رأس سدر 36 21
نخل 36 18
كاترين 32 15
الطور 34 25
طابا 35 23
شرم الشيخ 39 28
الإسكندرية 30 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 22
السلوم 31 21
سيوة 36 21
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 27
سفاجا 36 26
مرسى علم 37 27
شلاتين 37 27
حلايب 34 28
أبورماد 35 27 
رأس حدربة 35 28
الفيوم 38 23
بني سويف 38 23
المنيا 38 24
أسيوط 39 24
سوهاج 39 24
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 29
الوادي الجديد 41 24
أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 32
المدينة المنورة 43 31 
الرياض 45 28
المنامة 39 32
أبوظبي 40 31
الدوحة 43 33
الكويت 46 32
دمشق 37 17
بيروت 28 23
عمان 33 18
القدس 31 17
غزة 29 22
بغداد 43 30
مسقط 34 30
صنعاء 31 16
الخرطوم 41 29
طرابلس 29 22
تونس 32 21
الجزائر 27 18
الرباط 33 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 32 14
إسطنبول 29 20
إسلام آباد 39 25
نيودلهي 35 27
جاكرتا 32 24
بكين 37 23
كوالالمبور 32 25
طوكيو 29 22
أثينا 32 22
روما 32 17
باريس 33 16
مدريد 37 22
برلين 27 18
لندن 30 13
مونتريال 29 20
موسكو 23 15
نيويورك 28 22
واشنطن 30 21
نواكشوط 35 23
أديس أبابا 23 13

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