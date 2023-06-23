الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار في درجات الحرارة حتى الأحد

الطقس
الطقس

متابعة الحالة الجوية من أكثر ما يحرص المواطنين الاطلاع عليه، حيث تسيطر عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير عن متابعة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأكدت من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

وللاستعداد للأجواء في هذه الأيام القادمة، نقدم لكم من خلال هذه السطور درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة تحسبًا للنزول:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 22 يونيو

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت الموافق 23 يونيو

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد الموافق 24 يونيو

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة طقس معتدل خلال الـ72 ساعة المقبلة درجة الحرارة العظمي السواحل الشمالية الوجه البحري جنوب الصعيد

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