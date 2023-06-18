الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لا تقلبات فى طقس هذا الأسبوع

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على غالبية أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن هناك تراجعًا في درجات الحرارة اليوم مقارنة بالأمس، نظرًا لتأثر البلاد بكتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية، وهي في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت: "الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة نهارًا على جنوب البلاد"، لافتة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مساء اليوم، خاصة في الساعات المتأخرة ليلًا والساعات الأولى من الصباح، مؤكدة اعتدال الأجواء مساء في أغلب محافظات الجمهورية.

وواصلت: "نشاط الرياح اليوم يكون نسبيًا، وغير مثير للرمال والأتربة، إنما يسبب اعتدالًا في الأجواء"، مشيرة إلى أن طقس الأسبوع الجاري معتدل ولن يشهد أي تقلبات جوية.

وأوضحت أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار غدًا وتكون خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية مع ارتفاع في نسب الرطوبة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة.

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