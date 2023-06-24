اللواء طارق نصير: شباب "حماة الوطن" مُرشح للتعرف على التجربة الصينية التنموية

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن استراتيجية وخطة عمل الحزب تعمل على تدريب ودعم قدرات جميع أعضاء الحزب وخاصة الشباب ليساهموا مساهمة فعالة في البناء وخدمة الوطن بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال لقائه مع وفد شباب الحزب المرشحين للدورة التدريبية لدولة الصين برئاسة

الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة أن هذه الدورة تهدف إلى اطلاع شباب الحزب للتعرف على تجربة الصين في التقدم والصعود كقوى اقتصادية كبرى ذات أهمية عالمية ومعالجتها لمشكلة الفقر.

وأوضح أن الدورة التدريبية تأتي بناء على اللقاء الذي تم بين أمين عام حزب حماة الوطن والسفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج" في إطار دعم العلاقات بين حزب حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني؛ لاستفادة شباب حزب حماة الوطن من التجربة التنموية في بناء الإنسان وسوف يعقبها دورات أخرى.

ووجه نصير الشكر للسفير الصيني بالقاهرة على دعمه ودوره في تنفيذ تلك الدورات التدريبية لشباب الحزب والتي تساهم مساهمة فعالة في بناء تلك الكوادر وتحقيق طموحات الحزب.