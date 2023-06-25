لا يفوتك هذا المساء|الباز: طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة لن يؤثر على التضخم

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

زعمت إحدى صفحات الغش الإلكترونية عبر تطبيق التليجرام، بتسريب امتحان مادة الكيمياء، لطلاب الثانوية العامة 2023، زاعمين أنه نفس الامتحان الذي سيؤديه الطلاب اليوم الأحد.

https://www.dostor.org/4432760

الباز: طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة لن يؤثر على التضخم

أوضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دلالات طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة.

وقال، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة، لا تؤثر على معدلات التضخم لأن طباعة النقود لها عدة حالات منها طباعة بدل هالك وطباعة نقود لمواكبة زيادة الناتج القومي.

https://www.dostor.org/4432752

اتفاق بيلاروسيا و"فاجنر" لوقف تحركات قواتهم فى أنحاء روسيا

أعلنت رئاسة بيلاروسيا، أن رئيس مجموعة فاجنر وافق على وقف تحركات قواته في أنحاء روسيا، وفقًا لعاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

وذكرت رئاسة بيلاروسيا، أن التوصل لاتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاجنر ما زال مطروحا للنقاش، ولفتت إلى أن الرئيس لوكاشينكو تحدث إلى رئيس مجموعة فاجنر بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

https://www.dostor.org/4432748

"الوزراء": المياه الجوفية أخرجت الرفات والجثث من المقابر المطلة على صلاح سالم

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ (مقبرة الخالدين).



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن رئيس الوزراء كان حريصا في جولته أن يصطحب أكبر عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لكي يروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه هذه المقابر التي تسعى الدولة لنقلها الآن.



https://www.dostor.org/4432710

بعد عيد الأضحى.. تعرف على إجازات 2023 المتبقية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن إجازات 2023 المتبقية بعد عيد الأضحى، حيث حصل المواطنون العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة لمدة 7 أيام، للاستعداد لقضاء عطلات سعيدة.

https://www.dostor.org/4432631

الداخلية تطلق مبادرة «مأموري أقسام الشرطة» لدعم محدودى الدخل (صور)

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

https://www.dostor.org/4432664

حسين الشحات يحتفل مع أصدقائه بتجديد عقده للأهلي حتى 2026

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم الأهلي حسين الشحات وهو يحتفل مع أصدقائه بتجديد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات.

وكان الأهلي قد أعلن تجديد عقد حسين الشحات حتى صيف 2026 المقبل.

https://www.dostor.org/4432736

"داخل حمام السباحة".. صور جديدة تجمع أبطال فيلم "أبو نسب"

يواصل صناع وأبطال الفيلم السينمائي “أبو نسب” الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام تصوير مشاهد وأعمال العمل والذي من المفترض طرحه خلال موسم الصيف الجاري.

https://www.dostor.org/4432743

فوائد زبدة الشيا على الشعر 2023/2024.. مرطب عميق ومعالج

انتشرت في الآونة الأخيرة في عالم التجميل "زبدة الشيا" التي بهرت جميع مستخدميها، بعد دخولها في العديد من منتجات الشعر سواء كريمات أو زيوت أو شامبوهات وأيضا في منتجات العناية بالبشرة والأظافر.

https://www.dostor.org/4432626