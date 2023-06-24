الباز: طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة لن يؤثر على التضخم

أوضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دلالات طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة.

وقال، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة، لا تؤثر على معدلات التضخم لأن طباعة النقود لها عدة حالات منها طباعة بدل هالك وطباعة نقود لمواكبة زيادة الناتج القومي.

وأشار إلى أن طباعة النقود تؤدي لزيادة معدل التضخم في حالة واحدة هو أن يقوم البنك المركزي بطباعة نقود لصالح الخزانة العامة.

وأردف: "لدينا تصريح عن مصادر مهمة، أن البنك المركزي لم يطبع نقودا ليقرضها للخزانة العامة للدولة، خلال السنوات الأخيرة على الإطلاق".