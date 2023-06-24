"الوزراء": المياه الجوفية أخرجت الرفات والجثث من المقابر المطلة على صلاح سالم

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ (مقبرة الخالدين).



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء كان حريصا في جولته اليوم أن يصطحب أكبر عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لكي يروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه هذه المقابر التي تسعى الدولة لنقلها الآن.



وأضاف أن المياه الجوفية دمرت الكثير من هذه المقابر، لدرجة أن أصحابها أصبحوا يستخدمون درجات للنزول لدفن الموتى، موضحا أن المياه الجوفية أثرت على المقابر الأخرى وأخرجت الرفات والجثث من باطن الأرض، فهذه مشكلة كبيرة لا تليق بحرمة الموتى.



وأشار إلى أن رفات الموتى من الشخصيات التي تقلدت منصب في مصر قديما سيتم نقلهم لمقبرة الخالدين التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها، لكن احترام حرمي الموتى هو الذي جعل الدولة تشرع في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة وتتكلف بكل المصاريف الخاصة بالنقل.