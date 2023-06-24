ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوزراء": المياه الجوفية أخرجت الرفات والجثث من المقابر المطلة على صلاح سالم

نادر سعد
نادر سعد

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ (مقبرة الخالدين).


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء كان حريصا في جولته اليوم أن يصطحب أكبر عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لكي يروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه هذه المقابر التي تسعى الدولة لنقلها الآن.


وأضاف أن المياه الجوفية دمرت الكثير من هذه المقابر، لدرجة أن أصحابها أصبحوا يستخدمون درجات للنزول لدفن الموتى، موضحا أن المياه الجوفية أثرت على المقابر الأخرى وأخرجت الرفات والجثث من باطن الأرض، فهذه مشكلة كبيرة لا تليق بحرمة الموتى.


وأشار إلى أن رفات الموتى من الشخصيات التي تقلدت منصب في مصر قديما سيتم نقلهم لمقبرة الخالدين التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها، لكن احترام حرمي الموتى هو الذي جعل الدولة تشرع في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة وتتكلف بكل المصاريف الخاصة بالنقل.

مواد متعلقة

جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا خلال 10 سنوات (فيديو)

بمناسبة 30 يونيو.. "كلنا واحد" تعلن عن تخفيضات خاصة.. الجمعة (فيديو)

البهواشى: 30 يونيو حققت أرقامًا قياسية فى الإصلاح الاقتصادى وتحدى الأزمات

"إكسترا نيوز": طفرة بالاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات

خبير اقتصادى: تحسن أداء مصر فى تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 (فيديو)

بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون إنشاء قوات شرطة بديلة

بكرى لـ"الشاهد": أعضاء النيابة العامة استقالوا فى عهد مرسى للحفاظ على استقلاليتهم

بكرى لـ"الشاهد": قائد الحرس الجمهورى لم يستجب لمرسى وقال "لن نعتدى على أى متظاهر"

الأكثر قراءة

خبير سياسى: الرئيس الروسى سيتمكن من مقاتلى فاجنر وسيعطيهم ضمانات

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

مراسل "القاهرة الإخبارية": قوات "أحمد" الشيشانية وصلت لـ"روستوف" دون اشتباكات مع "فاجنر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» في روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية