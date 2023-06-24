حسين الشحات يحتفل مع أصدقائه بتجديد عقده للأهلي حتى 2026

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم الأهلي حسين الشحات وهو يحتفل مع أصدقائه بتجديد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات.

وكان الأهلي قد أعلن تجديد عقد حسين الشحات حتى صيف 2026 المقبل.

وظهر الشحات وهو يحمل قميصًا برقم 2026 في إشارة إلى استمراره مع المارد الأحمر حتى صيف 2026.

وتواجد في الصورة مع حسين الشحات، شقيقه ووكيل أعماله محمد الشحات وعدد من أصدقائه وخلفهم شعار النادي الأهلي.

وتم الاتفاق على أن يحصل اللاعب على 13 مليون جنيه في الموسم الأول، و14 مليون جنيه في الموسم الثاني و15 مليون جنيه في الموسم الثالث.