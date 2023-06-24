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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النجوم يواصل مفاجآته فى كأس مصر ويطيح بسموحة من دور الـ16

فريق النجوم
فريق النجوم

واصل فريق النجوم، مفاجآته في بطولة كأس مصر موسم 2022-2023 بعد تغلبه على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16.

وكان فريق النجوم قد أطاح بالنادي الإسماعيلي من دور الـ32 بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

وسجل نور علاء الدين هدف انتصار النجوم على فريق سموحة في الدقيقة 63 بعد مراوغة للاعب شريف رضا قبل أن يسدد كرة قوية بباطن القدم اليمنى على يسار الحارس.

وكان فريق سموحة قد أهدر العديد من الفرص السهلة في الشوط الثاني وسط تألق من محمد جمال حارس مرمى فريق النجوم.

واستكمل فريق سموحة الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أحمد حكم في الدقيقة 86.

ويلتقي فريق النجوم مع نظيره إنبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

النجوم سموحة كاس مصر مباراة النجوم وسموحة نور علاء الدين

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