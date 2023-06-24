ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية يكشف دوافع قائد فاجنر للتمرد على بوتين (فيديو)

بوتين
بوتين

قال الدكتور صلاح قيراطة، الخبير في العلاقات الدولية، إن هناك جهات استخباراتية عالمية هي المسؤولة بشكلِ أو بآخر عن تهيئة الظروف أمام الإنسان المأزوم والمهزوم والمرتبك داخليًا، وهو صاحب شركة فاجنر.

وأضاف قيراطة، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه من المعروف أن قائد فاجنر قد تحدّث مرارًا وتكرارًا عن وجود نقص في العتاد والذخائر والأسلحة، لافتاً إلى أنه كان دائمًا سليط اللسان وقليل الأدب مع قادة الجيش الروسي، سواء وزير الدفاع أو رئيس الأركان. 

وأشار إلى أنه من الواضح وضوح الشمس، أنه كما قال وزير الدفاع إن هناك 263 هجوما مضادا قام به الجيش الأوكراني وتم كسرها، وأن الأطلسي بكل طاقاته وإمكانياته وصولًا حتى الصواريخ بعيدة المدى كانت وضعت يد الجيش الأوكراني كي يحقق إنجازًا يعتد به فيما قيل عنه مسبقًا إنه هجوم مضاد، معقبًا: "أعتقد أن الفصل الأقسى من هذا الهجوم المضاد كان قد بدأ فعلًا في اليوم 485 من الحرب التي تدور في شرق القارة الأوروبية".

الأكثر قراءة

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

بعد تمردها على بوتين.. تعرف على قدرات "فاجنر" العسكرية

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

يفجينى بريجوجين.. تورط فى السرقة شابًا وامتلك سلسلة متاجر كبرى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

"الوزراء": المياه الجوفية أخرجت الرفات والجثث من المقابر المطلة على صلاح سالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية