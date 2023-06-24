خبير علاقات دولية يكشف دوافع قائد فاجنر للتمرد على بوتين (فيديو)

قال الدكتور صلاح قيراطة، الخبير في العلاقات الدولية، إن هناك جهات استخباراتية عالمية هي المسؤولة بشكلِ أو بآخر عن تهيئة الظروف أمام الإنسان المأزوم والمهزوم والمرتبك داخليًا، وهو صاحب شركة فاجنر.

وأضاف قيراطة، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه من المعروف أن قائد فاجنر قد تحدّث مرارًا وتكرارًا عن وجود نقص في العتاد والذخائر والأسلحة، لافتاً إلى أنه كان دائمًا سليط اللسان وقليل الأدب مع قادة الجيش الروسي، سواء وزير الدفاع أو رئيس الأركان.

وأشار إلى أنه من الواضح وضوح الشمس، أنه كما قال وزير الدفاع إن هناك 263 هجوما مضادا قام به الجيش الأوكراني وتم كسرها، وأن الأطلسي بكل طاقاته وإمكانياته وصولًا حتى الصواريخ بعيدة المدى كانت وضعت يد الجيش الأوكراني كي يحقق إنجازًا يعتد به فيما قيل عنه مسبقًا إنه هجوم مضاد، معقبًا: "أعتقد أن الفصل الأقسى من هذا الهجوم المضاد كان قد بدأ فعلًا في اليوم 485 من الحرب التي تدور في شرق القارة الأوروبية".