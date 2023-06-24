خبير مناخي: الرئيس السيسي أول من أثار مشكلة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية

كشف الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة، عن حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن وضع الدول النامية كان سيتغير لو تم تقديم 100 مليار دولار لدعم المناخ منذ 2015.

وأضاف أنه كان هناك ترتيب مسبق للتنظيم بالتعاون مع الرئيس الفرنسي ماكرون، في إطار العلاقة الخاصة بين الرئيس السيسي والفرنسي في هذا المجال البيئي، موضحاً أن المؤتمر له عدة محاور رئيسية ولكن أشهرها التمويل الدولي.

وأشار إلى أن هناك أحاديث كثيرة عن تقديم الأموال ولكن أين التنفيذ والتعامل مع القارة الأفريقية، والذي كان من الممكن أن يقلل من 15 % من الانبعاثات الحرارية في دول إفريقية كبيرة، بسبب التردد في التمويل.

وأكد أن التردد لأن هناك مؤسسات مالية كبيرة ستدير الأموال والوثائق لاعتماد التمويل في البنك الدولي للبنك الإفريقي ثم للبنوك المحلية، موضحاً أن الرئيس السيسي أول من أثار مشكلة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية.