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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول روسى: تمرد "فاجنر" مؤامرة أمريكية وسنستعد بالأسلحة النووية (فيديو)

جريدة الدستور

اعتبر يفجيني فيدروف عضو مجلس الدوما الروسي، أن تمرد قائد قوات فاجنر ممكن أن يكون جزءًا من مؤامرة أمريكية، وحرب ضد روسيا بشكل كامل، لذا ينبغي استخدام كل وسائل التأثير على أمريكا، بما في ذلك الاستعداد بالأسلحة النووية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "سنقوم بكل ما يلزم لدحض التمرد، وكل من يقف ضد سيادة روسيا".

 

وتعقيبًا على وصف البعض لرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه متراخ، قال عضو مجلس الدوما الروسي، إن بوتين لديه القوة ويكره الخيانة، ووصف التمرد بالخيانة والطعنة في الظهر، ولديه تعامل شديد وصارم مع التمرد.

ولفت إلى أن روسيا دولة مستقلة اتخذت قرار إدخال قوات فاجنر في العملية في أوكرانيا، وما يهدد روسيا ليس التمرد من القوات، وإنما وجود قوات لا تخضع للقانون وتخرج عن السيطرة.

وأوضح حقيقة الأنباء التي أذاعتها وكالة تاس، بالعفو عن مرتزقة فاجنر إذا ألقوا الأسلحة سريعًا، قائلًا إن القادة والمنظمين للتمرد سوف تتم معاقبتهم، ولن يحظوا بأي عفو، أما العفو سيكون للجنود الذين خدعوا من قبل قادتهم، مردفًا: "لكل فئة رد فعل مختلف عن الآخر، لذا سوف يتم العفو عن الجنود الذين تم خداعهم، أما من فعلوا ذلك عمدًا ورفعوا السلاح ضد الدولة والوطن لن يحصلوا على أي عفو.

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