بعد تغيبه 9 أيام.. العثور على جثمان مسن داخل ترعة بالمنوفية

عثر أهالي قرية البتانون بمركز شبين الكوم بالمنوفية، على جثمان مسن مصاب بالزهايمر داخل ترعة البتانونية المارة من أمام القرية، بعد تغيبه وبحث أسرته عنه أكثر من 9 أيام ورصدت مكافأة مالية لمن يجده.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد العثور على جثمان مسن، داخل ترعة البتانونية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة والتعرف على المتوفى.

بالانتقال والفحص تبين أن الأهالي عثروا على مسن مصاب بالزهايمر والذي اتضح أنه مختفي منذ عدة أيام ومقيم دائرة مركز الشهداء، يدعى “سعيد علم الدين” ويبلغ من العمر ٧٠ عاما وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، بعد أن كان قد تم تحرير محضر بتغيبه، ورصدت كاميرات المراقبة سيره في أحد شوارع الشهداء قبل وفاته، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات الطبية معاينة الطب الشرعي تمهيدا لإصدار تصريح الدفن.