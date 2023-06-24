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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«أسوشيتد برس» تكشف سبب انسحاب السعودية من تنظيم مونديال 2030

مونديال 2030
مونديال 2030

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها اليوم السبت، عن سبب انسحاب السعودية من ملف تنظيم كأس العالم 2030.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أمس، أكدت انسحاب السعودية من الملف الثلاثي الذي كان يتضمن وجود مصر واليونان.

وقالت الوكالة، إن محاولة المملكة استضافة كأس العالم 2034 عبر ملف مشترك تبدو هدفا أكثر ترجيحًا من الترشح لاستضافة نسخة 2030. 

وأضاف التقرير: "فيما التزمت أوروبا منذ فترة طويلة بتقديم ملفات مشتركة لاستضافة كأس العالم 2030 كملف إسبانيا والبرتغال والمغرب بعد استبعاد أوكرانيا لأسباب الحرب الناشبة في أراضيها". 

وإذا نجح المغرب في استضافة مونديال 2030، فسيكون أول بلد يستضيف مباريات كأس العالم في شمال إفريقيا.

وأوضحت: "نقطة وواحدة من الأسباب الكبيرة وراء انسحاب السعودية وهو أن بين المتطلبات الرئيسية التي وافق عليها مجلس الفيفا في ملخص للمواصفات والاشتراطات التي يجب أن يفي بها المرشحون لتنظيم مونديال 2030 توفير 14 ملعبًا، يجب بناء 7 منها بالفعل.. إضافة إلى ذلك، يجب أن تتسع الملاعب التي تستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية لما لا يقل عن 80 ألف شخص". 

واشترط الفيفا وجوب أن تكون سعة الملاعب التي تستضيف مباريات المرحلة الأولى 40 ألف مقعد و60 ألف مقعد في الدور قبل النهائي، وتقديم كل مرشح 72 معسكرًا تدريبيًا لإتاحة ميزة الاختيار للمنتخبات الـ 48 المشاركة.

أسوشيتد برس السعودية كأس العالم 2030 كأس العالم اسبانيا

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