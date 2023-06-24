بعد تحذيرات وزارة الصحة.. كيف يمكن حماية الجسم من الإجهاد العضلى خلال الحج؟

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2023 الذي خلاله يؤدي المسلمين مناسك الحج التي قد تشعر الكثيرين منهم بالإرهاق واجهاد العضلات وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب موقع "CDC" البريطاني هناك طرق كثيرة للتغلب على إجهاد العضلات نرصدها لكم في التقرير التالي.

عندما يتوتر الجسم، تتوتر العضلات وشد العضلات هو رد فعل انعكاسي للجسم في الحماية من الإصابة والألم، ومع بداية الإجهاد المفاجئ، تتوتر العضلات دفعة واحدة، ثم تحرر شدها ببطء عندما يزول هذا الضغط.

ويتسبب الإجهاد في أن تكون عضلات الجسم في حالة ثابتة إلى حد ما فعندما تكون العضلات مشدودة لفترات طويلة فقد يؤدي ذلك إلى ردود فعل أخرى في الجسم.

على سبيل المثال الصداع سواء الكلي أو النصفي، ألم عضلي مزمن في منطقة الكتفين والرقبة والرأس أو الشعور بآلام في العظام في أسفل الظهر.

ماذا يحدث للجسم أثناء الإجهاد؟

يتحكم الجهاز العصبي اللإرادي في الجسم في معدل ضربات القلب والتنفس وتغيرات الرؤية والمزيد من الأنشطة الأخرى، وتساعد استجابته الداخلية للضغط، ما يسمى باستجابة القتال أو استجابة الهروب، ويكون هذا هو وضع الجسم على مواجهة المواقف العصيبة.

وعندما يعاني الشخص من إجهاد طويل الأمد فإن التنشيط المستمر للاستجابة للضغط يتسبب في تلف الجسم. تتطور الأعراض الجسدية لتكون:

أوجاع وآلام.

ألم في الصدر.

دقات قلب سريعة.

الإرهاق.

صعوبة النوم.

صداع.

دوار.

اهتزاز.

ارتفاع ضغط الدم.

شد عضلي.

صرير في الفك.

مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي.

ضعف في جهاز المناعة.

كيف يمكن حماية الجسم من الإجهاد العضلي:

تناول الكثير من الخضروات والفواكه خاصة المليئة بالألياف

التقليل من تناول البقوليات.

التقليل من تناول اللحوم الحمراء.

زيادة تناول منتجات الألبان.

وضع القدمين في ماء ساخن حتى درجة الاحتمال.

أخذ دش بماء ساخن لدرجة الاستحمال.

وضع الرأس تحت الماء البارد.