القاهرة الإخبارية: النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى روسيا بعد تمرد "فاجنر"

حذرت السلطات النمساوية، مواطنيها من السفر إلى روسيا على خلفية التمرد المسلح هناك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

من ناحيته، أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، سيطرته على المقر العسكري في روستوف، قائلا: "سيطرنا على المقر العسكري في روستوف دون إطلاق طلقة واحدة والدولة تدعمني".

كما أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، تمردًا على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته على مواقع التواصل، بأن "يذهب حتى النهاية" وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.