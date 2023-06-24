غدًا.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ"عنف الظاهر"

تصدر الدائرة الثالثة، إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، غدا الأحد، الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسة 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بتهمة التجمهر واستعراض القوة والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.