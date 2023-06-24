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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليل ينافس شيفيلد يونايتد على ضم مصطفى محمد من نانت

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يحوم الغموض حول مستقبل مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسى، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفى الحالى.

كانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل مصطفى محمد عن صفوف نانت في الصيف، رغم انتقاله النهائي إلى الفريق قبل أيام قليلة.

وأعلن نادي نانت عن تعاقده رسميًا مع مصطفى محمد حتى 30 يونيو 2027، وذلك بعد تفعيل شرط أحقية الشراء من جالطة سراي، مقابل 6 ملايين يورو.

نادى فرنسى وآخر إنجليزى يرغبان فى ضم مصطفى محمد من نانت

ووفقًا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو"، فإن هناك ناديين يرغبان في الحصول على خدمات مصطفى محمد في الميركاتو الصيفي الحالي، وهما ليل الفرنسي وشيفيلد يونايتد الإنجليزي.

وأوضح الموقع، أن نادي ليل الفرنسي يريد التعاقد مع مصطفى محمد، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الكندي جونثان ديفيد عن صفوف الفريق هذا الصيف.

بينما يريد نادي شيفيلد يونايتد –الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز- من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023-2024، والحفاظ على التواجد في دوري الأضواء.

ليل ينافس شيفيلد يونايتد على ضم مصطفى محمد 

 

وفي حال أراد مصطفى محمد الرحيل، فإن بيير أريستوي، المدير الفني لفريق نانت، لن يقف عائقًا أمام رغبته؛ نظرًا لأنه يتبع سياسة الاستفادة ماديًا من اللاعب، في حال وصول عرض مُغر من أحد الأندية الراغبة في ضمه.

وقدم مصطفى محمد موسمًا رائعًا مع نانت، حيث نجح في أن يكون هدّاف الفريق برصيد 11 هدفًا خلال 51 مباراة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ونجح مصطفى محمد في قيادة نانت للبقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل 2023-2024، حيث كان يصارع على الهبوط حتى الجولة الأخيرة، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس عشر في الموسم الماضي.

مصطفى محمد نانت الميركاتو الصيفي ليل الفرنسي شيفيلد يونايتد الدوري الفرنسي

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