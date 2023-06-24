رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود فريق قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بـ"طب بنين" بالقاهرة

أشاد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بجهود فريق عمل قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه الجهود المتميزة تؤكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر من القطاعات المتطورة التي أسهمت في النهوض والارتقاء ودعم الجمهورية الجديدة من خلال جهوده المخلصة في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والإسهام في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال استقباله لفريق عمل قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بمكتبه بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

يذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام باستقبال فريق عمل قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بمكتبه بمشيخة الأزهر، وأثنى على جهودهم، وقام بتكريمهم بحضور رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للأزهر.

