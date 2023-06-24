بالتزامن مع انعقاده.. أبرز المعلومات عن مجلس الكنائس العالمي

تعقد اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي حاليًا في جنيف في 21-27 يونيو 2023، أول اجتماع كامل لها بعد الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي في كارلسروه في عام 2022.

وفي هذا التقرير نُستعرض أبرز المعلومات عن مجلس الكنائس العالمي:-

انتخبت الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي (WCC) 8 رؤساء جدد، 6 رؤساء إقليميين و2 من الكنائس الأرثوذكسية، في تصويت 5 سبتمبر 2023 بحضور 574 مندوبًا.

ومجلس الكنائس العالمي تأسس في سنة 1948، ويتضمن معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية شرقية، لكنها لا تتضمن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وهي موجودة فيها بصفة مراقب.

وقد أنشأ هذا المجلس مع بدأ فترة المسكونية حيث بدأت الكنائس تدعو للوحدة.

ويقع مقره في المجلس المسكوني في جنيف في سويسرا. ويضم عدد كبير من الطوائف والتي يتبعها أكثر من 590 مليون نسمة في العالم في 150 دولة. وتتضمن 520 ألف أبرشية يخدمها 493 ألف كاهن ومعلمين ولاهوتيين.