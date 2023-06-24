إعلامية: مصر سخرت كل إمكانياتها لزيادة فرص الترويج السياحى بعد 30 يونيو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، إنجاز الدولة في تطوير ملف السياحة، بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة البرنامج المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هناك مدن مصرية تعد من أفضل 100 واجهة سياحية على مستوى العالم، وهذا الكلام أوردته تقارير إعلامية، وهو ما يؤكد أن مصر رائدة في الصناعة على مستوى العالم، ويؤكد أننا قطعنا شوطًا طويلًا في إعادة بناء وتنظيم وتطوير منظومة السياحة بعد تحديات كبيرة مررنا بها خلال 10 سنوات".

ولفتت إلى أن مصر بها وجهات سياحية مختلفة جدًا، ولدينا تاريخ وسياحة علاجية وسياحة يخوت ولدينا البحر الأبيض والبحر الأحمر، لدينا كل الوجهات التي يمكنها جذب أي سائح، مشيرة إلى أن مصر تستهدف تنمية هذه السياحة.

وأشارت إلى أن مصر استطاعت أن تسخر كل إمكانياتها في توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية من أجل الترويج والتنشيط السياحي وجذب أكبر عدد من السائحين في مختلف الأسواق.