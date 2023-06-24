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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

8.7 مليار جنيه شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من "السداد الفوري"

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 8.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 7.4 مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن عن صندوق تنمية الصادرات اليوم السبت، قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الأولي بلغ 1130 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 7.4 مليار جنيه، مشيرة الى أن عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة أو لم ترد مديونياتها 98 شركة، وباقي الشركات ليس لها أي مستحقات أو لم تأتى للصندوق.

التجارة والصناعة التصديري التنفيذي التصديرية الجهات المختلفة

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