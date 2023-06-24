الأهلى يرفض رحيل بيرسى تاو عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي النقاب حول حقيقة ما تردد عن وصول عروض احتراف إنجليزية وبلجيكية لضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أنه لا توجد عروض لبيرسي تاو ولم تصل له عروض خارجية ولا توجد نية للاستغناء عنه باعتباره أحد العناصر الأساسية للفريق التي يعتمد عليها مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وأشار المصدر إلى أن كولر أبلغ اللاعب وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بأن هناك بعض العناصر الأساسية صعب التفريط فيهم من أجل الحفاظ على القوام الرئيسي لضمان المنافسة على الألقاب المختلفة.

وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة لموافقة الأهلي على رحيل بيرسي تاو في الصيف هى وصول عرض مالي مغر لا يمكن رفضه سواء للنادي أو اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أرجأت قرار تمديد عقده مع الفريق إلى يناير المقبل، خاصة أن عقده ممتد لمدة موسمين مع الفريق، وليس هناك داعي للحديث عن التفاوض حول تمديد عقد اللاعب مع القلعة الحمراء.

من جانبه، يواصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي الذي انتظم فيه منذ عدة أيام على إثر إصابته في كاحل القدم.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.