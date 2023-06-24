الجفاف يهدد محصول الذرة الأمريكي.. وهذا موقف مصر

تشهد الولايات المتحدة موجة شديدة من الجفاف وصفها العلماء أنها أسوأ موجة جفاف في الغرب الأوسط في ‏الولايات المتحدة منذ عام 2012، وهو الأمر الذي تسبب في تهديد إنتاج أهم المحاصيل العالمية التي تعتمد على مياه الأمطار بالولايات المتحدة وتأتي على رأسها محصول الذرة.

ذلك التهديد الذي تشهده الذرة الأمريكي بسبب موجة الجفاف القاسية تسبب في ارتفاع أسعارها إلى أعلى ‏مستوياتها في عدة أشهر.

إذ قفزت العقود المستقبلية في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 12% على مدار أربع جلسات وهو أكبر ارتفاع منذ أوائل مارس عام 2022.

رئيس قطاع الخدمات الزراعية: أمريكا ليست الدولة الرئيسية التي تستورد منها مصر الذرة

من جهته قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أن مصر تستورد الكميات الأكبر من محصول الذرة من دولتي الأرجنتين والبرازيل، وهو ما يعني عدم التأثر الكبير بنقص المحصول في الولايات المتحدة، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن ذلك لا يمنع من احتمالية تأثر مصر بشكل طفيف بما أحدثته التغيرات المناخية في محصول الذرة الأمريكي باعتبار أن العالم قرية صغيرة.

من ناحية أخرى أوضح عباس أن بشائر محصول الذرة هذا العام في مصر مبشرة للغاية إذ أنها ترجح الدخول على موسم ناجح نتيجة جودة وكمية الإنتاج التي ظهرت حتى الآن، وتابع أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة وغيره من المحاصيل، وفي طريقها لذلك تحقق التقدم الملحوظ في كل من الجودة وكمية الإنتاج عام بعد عام.

انخفض الجزء المصنف من جيد إلى ممتاز بنسبة 55%

وحسب وزارة الزراعة الأمريكية فإن 64٪ من مساحة إنتاج الذرة تأثرت بالجفاف في أسبوع واحد فقط، وانخفض الجزء المصنف من جيد إلى ممتاز من محصول الذرة إلى 55%، وهو أقل مستوى في هذا الوقت منذ عام 1992.

في المقابل توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في أحدث تقارير لها والذي صدر في فبراير 2023، ارتفاع إنتاج مصر من الذرة ليصل إلى ـ7.44 مليون طن في فبراير 2023 من 6.40 في 2021، أما بالنسبة إلى محصول الذرة الرفيعة فسيرتفع إنتاجها حسب التوقعات إلى 750 ألف طن من 730 ألف طن قبل نحو عامين.

وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد تراجعت قيمة الوردات المصرية من الذرة بنسبة 28.1% إلى 202.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 وذلك مقابل 281.1 مليون دولار، خلال مايو 2021.

تغير المناخ السبب

حسب دراسة أصدرتها وكالة ناسا جاء فيها أن تغير المناخ سيتسبب في تلف المحاصيل الأساسية في العالم مثل محاصيل الذرة والأرز وفول الصويا بحلول عام 2030، وحسب هذه الدراسة فإن سيناريو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالية سيتسبب كذلك في خفض ​​غلة محاصيل الذرة بنسبة مذهلة تصل إلى 24%.

كما أشارت الدراسة إلى أنه بحلول عام 2100، ستؤدي الزيادات في موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة إلى زيادة فرص فشل زراعة الذرة، وعلى أقل تقدير في مضاعفة مخاطر الفشل المرتبط بالمناخ في محاصيل الذرة في ثلاث مناطق من بين الست مناطق الرئيسية في العالم إنتاجًا في العام.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول إنتاجًا لمحصول الذرة، وتليها دولة الصين، بينما تأتي دولة البرازيل في المركز الثالث عالميًا.

وحسب وزارة الزراعة الأمريكية (‏USDA‏) انخفض حجم محاصيل الذرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 ‏عامًا في عام وهو ما أدى إلى ‏إرسال العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة إلى مستويات قياسية أعلى ‏من 8 دولارات للبوشل.