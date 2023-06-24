180 جنيهًا للكيلو.. توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في الدقهلية

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، مبادرة لبيع اللحوم الطازجه بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة، بأسعار مخفضة، 180 جنيهًا للكيلو بدلاً من 240 جنيهًا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضورالسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، و وائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ.

وتفقد "مختار" المنفذ الرئيسي للبيع اللحوم بمدينة المنصوره أمام استاد المنصوره والتقي بالمواطنين واستمع الي آرائهم ومدي رضاهم عن الاسعار المقرره وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة .

وأكد " المحافظ ": أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.



وأكد "مختار" على أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.



وكلف " المحافظ " وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

مبادرة لبيع اللحوم الطازجه