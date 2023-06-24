الكاتدرائية تصدر العدد الأحدث من مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

إذ تصدر صور الغلاف أيقونة قبطية للقديس مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية، بالإضافة إلى صورتين لقداسة البابا تواضروس الثاني خلال تطيب رفات "الكاروز" المقدسة وذلك بمناسبة الاحتفال بتذكار عودة رفاته.



كما يتضمن العدد كلمة لقداسة البابا يشرح فيها ظروف إصابته بالعصب السابع، مقدمًا الشكر لجميع الذين سألوا عن قداسته بكافة الوسائل.



أما من المقالات، فكانت "بركات المحبة".. الافتتاحية، و"عمل الروح القدس فى النفس البشرية".. نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية.

كما تتضمن العدد "انطباعات وتأملات عن رحلة قداسة البابا تواضروس الثانى إلى الفاتيكان".. نيافة الأنبا دانيال، "رحلة المحبة لبابا المحبة".. نيافة الأنبا يوليوس، بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أنّ مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى، وقد صدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة أسقف التعليم- آنذاك- وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

وفى أكتوبر 1974 تحولت إلى مجلة الكرازة إلى أسبوعية وفى هذه الفترة اختلف شكل ومضمون الكرازة، فقد تحولت من صوت للكلية الإكليريكية يرأسها أسقف التعليم إلى صوت للكنيسة القبطية ككل يرأسها البابا شنودة الثالث.

وفي 2013 أوكل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف عليها لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وقد فتح صفحات المجلة لكتاب كثيرين.