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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجازي: تصحيح الأسئلة المقالية بمقاييس "Rubric" يمنح كل طالب حقه

الجولة
الجولة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، مقر التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية، بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة، أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتوجه الوزير إلى غرفة التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية، وتابع إجراءات التصحيح، وأجرى حوارًا مع المصححين حول الإجراءات المتبعة وخطوات التصحيح.

كما تفقد الوزير غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية)، و(اللغة الفرنسية) واطمأن الوزير على سلامة التصحيح، وتحدث الوزير مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، حيث أكد المصححون أنه يتميز بالدقة، والتركيز فى التصحيح.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وأكد الوزير أيضا أن أعمال تصحيح الامتحانات بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

كما أشار الوزير إلى إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.

والجدير بالذكر أنه تم البدء فى أعمال التقدير لمادة اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق ٢١/٦/٢٠٢٣، كما تم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية), و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣.

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