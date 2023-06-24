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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عالم مصرى فى الخلايا الجذعية يشيد ببنك الدم ومستوى الجودة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد بنك الدم الإقليمى بمحافظة الغربية ،زيارة من البروفسير أحمد خليفة الحشاش ،العالم فى مجال الخلايا الجذعية، على مستوى العالم للمشاركة في حملة بنك الدم .


ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل سافوح ، مدير بنك الدم الإقليمى بمحافظة الغربية، أن زيارة الدكتور أحمد خليفة الحشاش، إلى بنك الدم زيارة تاريخية ،لأنه أحد علماء مصر المهاجرين إلى الغرب، مشيرة فى تصريحات خاصة "للدستور" أن الحشاش عالم فى مجال الخلايا الجذعية، منذ حوالى ٢٥ عاما وهو يحلق بين انجلترا والصين وامريكا ،وحاليا هو استاذ بجامعة تكساس الأمريكية.

وأضافت أنه أحد العلماء المعدودين على أصابع اليد الواحدة فى ذلك المجال، علاوة على أنه ابن من أبناء محافظة الغربية وتحديدا مركز بسيون ،مشيرة أنه كان يتابع صفحة البنك على وسائل التواصل الاجتماعي ،علاوة على أنه تربطه بالدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية السابق، علاقة وطيدة والذى عرض عليه زيارة البنك.

وأشارت أنه انبهر بتجهيزات المركز والمستوى الذى وصل إليه، وخاصة أنه مكان حكومي علاوة على إشادته بنظام الجودة المعمول به من قبل المركز.

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خاص بروفيسور مصري الخلايا الجذعية يشيد ببنك الدم ومستوى الجودة

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