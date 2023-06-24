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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 85 محضراً لمخابز مخالفة في 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز البلدية بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أنه شدد علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة ومديرية التموين على تكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية، على المخابز البلدية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل، وجودة الرغيف المنتج ومطابقته للمواصفات وتطبيق القرارات التموينية الصادرة ووصول الدعم إلى مستحقيه وعدم التلاعب فى قوت الشعب.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة  حملة مكبرة، أسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينياً للمخابز المخالفة بقريتى " منبال ، إبوان "، تنوعت المخالفات بين (عدم نظافة، وعدم صرف بون، و نقص وزن ، وعدم إعلان عن الأسعار )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، قال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز  قامت  بشن حملة مكبرة بتحرير 26 مخالفة للمخابز البلدية شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون،عدم وجود سجل ، عدم إعلان عن الأسعار) وتم أتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها 

وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الوحدة المحلية لمركز و مدينة مغاغة شمال المحافظة تمكنت من تحرير 20 محضرا تموينيا، خلال حملة تفتيشية رقابية يالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري علي المخابز البلدية بنطاق قرية طنبدي، حيث جاءت المخالفات ما بين ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين).

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المنيا تحرير 85 محضر تمويني المخابز البلدية المخالفة مراكز أبوقرقاص ومطاي ومغاغة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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