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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2024

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

ترتفع معدلات البحث يومياً من قبل أولياء الأمور للحصول على رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد.

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ويبحث أولياء الأمور عبر محركات الإنترنت بموقع “جوجل” عن  شروط القبول للتعليم الأزهري كما هي متعارف عليها كل عام، ورابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد بشكل إلكتروني توفيراً للوقت ولتخفيف العبء على الأباء والأمهات.

رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد  2023/2024

أطلق الأزهر الشريف رابط إلكتروني يتمكن أولياء الأمور من خلاله التقديم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، عبر هذا اللينك التالي (من هنا)، ويُتاح التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى بالأزهر لمدة شهر إلكترونيا، على أن يتم مد هذه الفترة حال وجود إقبال شديد كما هو المتبع كل عام.

  شروط القبول للتعليم الأزهري كما هي متعارف عليها كل عام 

1 - سن القبول في الرياض النموذجي أربع سنوات و للأزهر العام ثلاث سنوات ونصف.

2 - سن القبول للصف الأول النموذجي ست سنوات و للأزهر العام  خمس سنوات ونصف.

3 - أن يكون الحد الأدنى للقبول في مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الأوراق المطلوبة

1 - شراء ملف تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر سواء من إحدى المكتبات أو المدرسة.

2 - تقديم الاستمارة الصحية للطالب، مع الدمغات الخاصة بها.

3 - تقديم 6 صور شخصية حديثة للطفل 4×6 بخلفية بيضاء.

4 - صورة بطاقة سارية كل من والد ووالدة الطالب المتقدم له.

5 - نسخة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو نسخة من عقد الإيجار لإثبات محل الإقامة

6 - تقديم الدمغات التعليمية التي يمكنكم شراءها عبر مكتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.

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