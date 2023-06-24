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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تفوز بعضوية دائمة فى المجلس الدولى لمواءمة متطلبات تقييم الأدوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في الهيئة، على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري "ICH"، كأول دولة إفريقية والثانية عربياً التي تحصل على العضوية الدائمة للمجلس.

وأعلنت الهيئة عن مشاركتها بفعاليات الاجتماع النصف سنوي للجمعية العمومية للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH، المنعقد في الفترة من 12- 13 يونيو الجاري بكندا، حيث تم التصويت بالإجماع على الموافقة على العضوية الكاملة لهيئة الدواء المصرية بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH، وبذلك التصويت تحصل الهيئة على مقعد العضوية رقم 21 بالمجلس، والذي يتضمن عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، وعلى رأسها وكالة الأدوية الأوروبية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

جاء التصويت تتويجاً للعمل الدءوب والمشترك لهيئة الدواء المصرية باللجان الفنية المختلفة بالمجلس على مدار العام الماضي، وما أفرزته تلك اللجان من توصيات فنية تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المصنعين أثناء تقييم وتسجيل المستحضرات الصيدلانية الخاصة بالاستخدام البشري، مع ضمان فاعليتها وأمانها، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

يعد المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH) فريداً من نوعه في الجمع بين السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية، فمنذ نشأته في عام ١٩٩٠ وتتمثل مهمة المجلس في تحقيق قدر أكبر من التنسيق في جميع أنحاء العالم؛ لضمان تطوير الأدوية الآمنة والفعالة والعالية الجودة، وتقييمها بشكل كفء.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية كانت قد حصلت العام الماضي على عضوية المجلس كملاحظ، وأنها استطاعت في عام واحد فقط الحصول على العضوية الدائمة، كما أنها حصلت أيضاً في مارس 2022 على اعتماد المستوى المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.

يأتي حصول الهيئة على العضوية الدائمة بالمجلس بمثابة اعتراف دولي آخر بأن هيئة الدواء المصرية لديها من الخبرات العالمية بالمجالات الرقابية التنظيمية ما يؤهلها لمشاركة السلطات الصحية بالدول المرجعية في وضع خارطة الطريق العالمية الخاصة بقطاع المستحضرات الطبية.

مصر هيئة الدواء المصرية المجلس الدولي الأدوية البشرية المتطلبات الفنية العضوية الدائمة

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