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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة سكنية في أبو النمرس بالجيزة

حبس
حبس

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، أن السبب هو انفجار أسطوانة غاز داخل الشقة. 

واستمع رجال المباحث لأقوال أحد المصابين والذى أكد أن سبب اشتعال الحريق هو انفجار أسطوانة غاز، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة والسيطرة عليه.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

أبو النمرس بالجيزة أجهزة الأمنية أسطوانة غاز الاشتعال التحقيقات الجنائي الحماية

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