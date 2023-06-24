ماس كهربائى سبب اندلاع الحريق بمخزن أدوات صحية فى أوسيم

كشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمخزن بمنطقة أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال الحريق دون إصابات.

قام رجال المباحث بمعاينة المخزن، وتبين أنه خاص بالأدوات الصحية، وتم إعداد تقرير بالتلفيات والخسائر التي لحقت بمحتوياته، والاستماع لأقوال مالكه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق في مخزن بمنطقة أوسيم، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع بمخزن أدوات صحية، ونجحوا في السيطرة عليه وإخماده قبل امتداد النيران لطوابق العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.