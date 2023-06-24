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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مياه القاهرة" تُعلن حالة الطوارئ بجميع مواقعها طوال إجازة عيد الأضحى

شركة مياه الشرب بالقاهرة
شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أنه فى إطار حرصها الشديد والدائم على تسهيل كل الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملائها.

وقررت الشركة استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة، يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالمراكز الآتية:-  
1- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح)
https://goo.gl/maps/yheJYoGA9TggFuMJ6
2- مركز خدمة عملاء الحى العاشر الكائن (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان
من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر – بجوار مسجد الخزان)  https://goo.gl/maps/pABqShhh4Hb2ymSZ7  
3 - مركز خدمة عملاء السلام الكائن (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو)
https://goo.gl/maps/3NH9dtwAzDbHHubTA
4- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن (خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حى المقطم)
https://goo.gl/maps/RLYDAw2qKoD7L7Ky8
5- مركز خدمة عملاء عين الصيره الكائن (1شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الأنابيب – عين الصيرة)
https://goo.gl/maps/AkgPv7EtwEa6reTn7
6- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن (3 شارع أحمد أنسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء)
https://goo.gl/maps/Vc5ZRMSnf3yYLoL47
7- مركز خدمة عملاء الوايلى الكائن (٩شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من أحمد سعيد أمام نادى مياه القاهرة).
https://goo.gl/maps/mPBhXzcCtuYqfohu9
وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستدامة الخدمات التى تقدمها الشركة والاستعداد لأي أعمال طارئة.

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