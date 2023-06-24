الاستماع لأقوال شهود العيان فى مصرع طفلين صعقًا بالكهرباء بالعياط

استمعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان حول ملابسات وفاة طفلين صعقا بالكهرباء في إحدى قرى العياط. وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الطفلين تعرضا للصعق أثناء اللهو بجانب كولدير مياه، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت النيابة التحقيق في الحادثة.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بوفاة طفلين في إحدى قرى العياط، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادثة وتبين أن الطفلين توفيا بعد تعرضهما لصعق كهربائي بجانب كولدير المياه. تم نقل جثتي الطفلين إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث.