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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبر قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا 

تحديد خريطة طريق ممر الهيدروجين الإفريقي في "كيب تاون" أكتوبر المقبل

Green Energy Africa
Green Energy Africa

تجمع قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا  Green Energy Africa الوزراء والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء إفريقيا وخارجها ، حيث يجتمعون معًا لمعالجة الصناعة وتحديد الاتجاه المستقبلي لقطاع الطاقة النظيفة الأفريقي.

وتنعقد  قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا 2023 في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر، من أجل ااكتشاف المزيد عن مولود الطاقة الجديد الإفريقي من خلال اجتماع الوزراء والمسؤولين الحكوميين  الذين حضروا العام الماضي، للندوات الوزارية ، وكيف يمكنك أن تكون جزءًا من المناقشة من أجل تعظيم موارد إفريقيا في التحول العالمي للطاقة.

تهتم قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا Green Energy Africa بإنشاء منصة موحدة تقود الحوار والمشاورات التي ستدعم وصول الطاقة لأفريقيا خلال العقود القادمة، وتعمل على ضمان توفير منصة قائمة على الحلول لرؤية الاستثمار ورأس المال العالمي، وتحديد مسار قطاع الطاقة الأفريقي خلال السنوات المقبلة.

وتخصص قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا Green Energy Africa برنامج وزاري يعرف باسم AFUR GEA الوزاري، يهدف إلي دعم الشراكة الحوارية في دائرة وزارية مغلقة لوزراء الطاقة  الأفارقة لوضع الخطوط العريضة لخريطة طريق قوية للطاقة لتحقيق النجاح. 

يركز المنتدى الأفريقي لمنظمي المرافق (AFUR) على القضايا المتعلقة بتنظيم الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وصناعات المياه والصرف الصحي، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المشتركة عبر القطاعات.

وتعد قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا Green Energy Africa واحدة من أكبر التجمعات الاستثمارية في الطاقة في إفريقيا، إذ تمثل حدث مثير لعرض الصفقات من أجل المشاريع الناشئة في الطاقة في إفريقيا، وأقوى حضور للوزراء والمسؤولين الحكوميين، الذي يوحد  الوزراء والمسؤولون الحكوميون من جميع أنحاء إفريقيا لتشكيل مستقبل قطاع الطاقة النظيفة الخضراء الإفريقي.

وتضم قمة الطاقة الخضراء في إفريقيا Green Energy Africa اللجنة الاستشارية للقمة التي تم إنشاؤها خصيصًا لتمثيل صوت سوق الطاقة المتجددة في إفريقيا، كما تعد منتدى استراتيجية للطاقة، يضم مناقشة القدرات الجديدة وتطوير الطاقة عبر القارة الأفريقية بالإضافة إلى قدرة الشبكة وتحديات التوزيع، كما يعد منتدى الطاقة الخضراء مركز استكشاف دور بدائل الطاقة المتجددة وخرائط الطريق لممر الهيدروجين الإقليمي.

قمة الطاقة النظيفة الخضراء أفريقيا

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