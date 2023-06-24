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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 13.7% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند عام 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وسجّلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

أهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 242.1 مليون دولار.
3. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 240.8 مليون دولار.
4. ملح وكبريت بقيمة 91.5 مليون دولار.
5. قطن بقيمة 76.8 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022:

1. لحوم بقيمة 669.2 مليون دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 538.8 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.2 مليون دولار.
4. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 358.4 مليون دولار.
5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 274.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023، مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

وسجّلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 ملايين دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 14.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجاري الهند الصادرات المصرية قيمة الواردات

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