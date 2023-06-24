وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمادة الجغرافيا للمكفوفين

واصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

ووصل الوزير إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهاني عنتر، وكيل المديرية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد الدكتور رضا حجازي، سير امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بلجنة مدرسة النور للمكفوفين، وتفقد استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ٥٣ ألف طالب بعدد ١٥١ لجنة.