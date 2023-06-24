اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات القاهرة التاريخية

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية في مشروعات القاهرة التاريخية، يستهلها من منطقة الإمام والفسطاط.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مناطق المقابر والطرق والمحاور الجديدة، إلى جانب مشروعات منطقة سور مجري العيون ومنطقة بحيرات عين الصيرة، وعدد آخر من مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

يرافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من الوزراء والمسئولين، على رأسهم وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ولفيف من مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.