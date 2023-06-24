ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات القاهرة التاريخية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية في مشروعات القاهرة التاريخية، يستهلها من منطقة الإمام والفسطاط.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مناطق المقابر والطرق والمحاور الجديدة، إلى جانب مشروعات منطقة سور مجري العيون ومنطقة بحيرات عين الصيرة، وعدد آخر من مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

يرافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من الوزراء والمسئولين، على رأسهم وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ولفيف من مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة التاريخية الفسطاط اللواء خالد عبد العال تطوير القاهرة التاريخية

الأكثر قراءة

قائد فاجنر يُهدد بالزحف بقواته إلى موسكو

أخبار فاتتك|الوداد يفقد لقب الدورى المغربى وفرص عمل جديدة للشباب

الكرملين يُعلن عن كلمة مرتقبة لبوتين بعد تمرد "فاجنر"

رسالة تحذيرية من "الدفاع الروسية" لـ"مقاتلى فاجنر": تم خداعكم

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات القاهرة التاريخية

الحوار الوطني.. مقرر مساعد لجنة التماسك المجتمعي تكشف أهم توصيات جلسة "العنف الأسري"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية