أخبار فاتتك|الوداد يفقد لقب الدوري المغربي وفرص عمل جديدة للشباب

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

بعد خسارة اللقب الإفريقي.. الوداد يفقد لقب الدوري المغربي

خسر فريق الوداد البيضاوي المغربي بطولة جديدة، بعد أيام من فقدان لقب دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

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براتب 5000 جنيه.. "العمل" تعلن عن 50 فرصة عمل للشباب

أعلنت وزارة العمل، توافر نحو 50 فرصة عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.

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بعد انفجار غواصة تيتان.. تقرير يشرح كيف يمكن أن يصبح ضغط الماء العميق قاتلاً؟

ألقي تقرير شبكة “سي بي إس” الأمريكية، نظرة خاطفة على عمق حطام تيتانيك وكيف يمكن أن يصبح ضغط الماء العميق قاتلاً؟

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"هرمون السعادة".. طرح البرومو الدعائي لفيلم "تاج" (فيديو)

طرحت الشركة المكنتجة لفيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني، الاغنية الدعائية للعمل كاملة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحملة الأغنية الدعائية عنوان “هرمون السعادة”.

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بكرى: القائد العام حذر خيرت الشاطر بأنه سيسحق الجميع حال المساس بالشعب

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه في يوم ٢٣ يونيو، كان يوجد ندوة تثقيفية خامسة في هذا التوقيت، وكان الذي يلقي المحاضرات بالندوة الدكتور عبد المنعم سعيد والدكتور محمود أبو زيد.

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هل تشكل قمة بريكس خطرًا على الدولار الأمريكي؟.. تقرير آسيوي يكشف التفاصيل

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس المقبل، متوقعة الى ان قمة بريكس لن تزيح الدولار لكنها تشكل تهديدًا عملة جديدة الى التحدي المتزايد للنظام الاقتصادي الراسخ.

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