"هرمون السعادة".. طرح البرومو الدعائي لفيلم "تاج" (فيديو)

طرحت الشركة المكنتجة لفيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني، اليوم الجمعة، الاغنية الدعائية للعمل كاملة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحملة الأغنية الدعائية عنوان “هرمون السعادة”.

“هرمون السعادة” من كلمات أحمد جابر، الحان علي الخواجة، توزيع حاتم محسن، تسجيل ومكساج مودي منير، ماستر علي فتح الله.

وظهر النجم تامر حسنى وهو يلعب مع أسد ضخم ويأمره بأداء بعض الحركات، وذلك ضمن مشاهد الإعلان الرسمى لفيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه فى عيد الأضحى.

ويظهر تامر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "تاج"، كماظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضا.



يشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.