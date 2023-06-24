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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد خسارة اللقب الأفريقى .. الوداد يفقد لقب الدورى المغربى

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

خسر فريق الوداد البيضاوي المغربي بطولة جديدة، بعد أيام من فقدان لقب دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

وجُرد الوداد من بطولة الدوري المغربي الذي توج به الجيش الملكي، رغم فوزه على المغرب الفاسي بهدفين دون رد.

في المقابل، حقق الجيش الملكي فوزًا مثيرًا على اتحاد طنجة بنتيجة 3-2 في اللحظات الأخيرة قبل نهاية المباراة ليرتفع رصيده عند 67 نقطة في الصدارة متفوقًا بفارق نقطة على الوداد.

وتقدم الجيش الملكي عن طريق رضا سليم من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ليتعادل طنجة بنفس الطريقة عبر يوسوفا كوناتي في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 48 سجل أحمد حمودان الهدف الثاني للجيش الملكي، قبل أن يدرك محسن متولي التعادل لاتحاد طنجة في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل رضا سليم الهدف الثالث للجيش الملكي من ضربة جزاء.

وفي مباراة ثانية، لم يفلح الوداد في التتويج باللقب رغم فوزه على مضيفه المغرب الفاسي 2 / صفر.

ورفع الوداد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الجيش الملكي ، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم الوداد عن طريق هشام بوصفيان في الدقيقة 13، قبل أن يضيف يحيى جبران الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.

أخبار الوداد الرياضي الدوري المغربي الجيش الملكي المغربي المغرب الفاسي اتحاد طنجة

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