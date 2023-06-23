براتب 5000 جنيه.. "العمل" تعلن عن 50 فرصة عمل للشباب

أعلنت وزارة العمل، توافر نحو 50 فرصة عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 30 عامل ماكينة سنجر وأوفر، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة سنتين، ولا يشترط حصوله على مؤهل، وذلك براتب يتراوح من 2200 إلى 5000 جنيه.

كما تحتاج الشركة، 10 عامل مساعد، براتب يتراوح من 2000 وحتى 2400 جنيه، و10 عاملة تشطيب، وذلك براتب يتراوح من 2000 وحتى 2400 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العبور، المنطقة الصناعية الأولى، أو الاتصال على 024489013، أو 0244890114.