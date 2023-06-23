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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 32 من الدوري

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 32 من الدوري

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز وبعد استعادة النادي الأهلي صدارته من جديد بعد فوزه أمس على فريق نادي حرس الحدود بثلاثية نظيفة ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 16 من الدوري حيث كان فريق بيراميدز يتصدر الترتيب مؤقتا حتى استعاده الأهلي من جديد ويكون في قمة ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 32 من الدوري.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 32 من الدوري

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

ضده

الفارق

نقاط

1

الأهلي

25

20

5

0

48

7

+41

65

2

بيراميدز

30

19

7

4

45

18

+27

64

3

فيوتشر

30

15

12

3

32

17

+15

57

4

الزمالك

30

15

8

7

44

28

+16

53

5

المقاولون العرب

31

9

16

6

34

28

+6

43

6

فاركو

31

9

14

8

28

27

+1

41

7

الاتحاد السكندري

30

12

5

13

33

35

-2

41

8

المصري البورسعيدي

30

9

14

7

29

32

-3

41

9

إنبي

31

11

6

14

30

37

-7

39

10

سموحة

31

8

12

11

31

37

-6

36

11

البنك الأهلي

31

8

11

12

34

37

-3

35

12

سيراميكا كليوباترا

31

6

15

10

29

30

-1

33

13

الإسماعيلي

30

7

12

11

29

35

-6

33

14

طلائع الجيش

31

7

11

13

30

41

-11

32

15

أسوان

31

8

8

15

28

39

-11

32

16

غزل المحلة

31

8

8

15

25

43

-18

32

17

الداخلية

31

5

14

12

27

40

-13

29

18

حرس الحدود

31

4

8

19

16

41

-25

20

الأهلي في صدارة الدوري 

ويدخل النادي الأهلي الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز وهو في قمة جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 32 من الدوري رغم كونه أقل الفرق خوضا للمباريات لكنه الأكثر حصدا للنقاط برصيد 65 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطة عن الوصيف وهو بيراميدز.

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