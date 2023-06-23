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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تحقيق شروطه.. حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلى

حسين الشحات
حسين الشحات

أنهى حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بشأن مستقبله داخل القلعة الحمراء بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وتوصل مسؤولو النادي الأهلي، إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب من أجل تجديد عقده لمدة 3 مواسم.

ونشر حسين الشحات ستوري عبر حسابه على فيس بوك، صورة له وخلفه شعار الأهلي وجملة "أعظم نادي في الكون" وعلّق "حلوة دي؟".

وجاء تعليق الشحات، بعدما حسم مسألة تجديد عقده وتم الاتفاق على الراتب الذي سيحصل عليه خلال عقده.

واتفق مسئولو الأهلي مع اللاعب على حصوله على 14 مليون جنيه في السنة الأولى ومثلها في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة سيحصل على 15 مليون جنيه بدون نسب المشاركة في السنوات الثلاثة.

حسين الشحات الاهلى تجديد عقد حسين الشحات الدورى المصرى

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