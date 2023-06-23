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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبي يوضح آراء العلماء حول العمرة (فيديو)

الدكترو عصام الروبي
الدكترو عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك خلاف بين العلماء في فرضية العمرة كونها فرض أوكون العمرة سنة.

وأضاف “الروبي”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الحنابلة والشافعية يرون أن العمرة مفروضة (فرض)، بينما يرى المالكية أنها مسنونة (سنة)، بينما يرى الأحناف أنها بين الفرض والسنة فمنهم من يرى أنها فرض ومنهم أن يرى أنها سنة فقط.

وأوضح "الروبي"، أن العمرة بها اختلاف بين العلماء، لكننا نقول على الأقل يفعلها المسلم ولو مرة واحدة في العمر، فنميل إلى القول القائل بأنها فريضة في حق المسلم البالغ القادر، أما غير القادر وغير المستطيع فلعلها تكون مسنونة إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب على تركها.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس العمرة آراء العلماء حول العمرة ايات بينات بين الفرض والسنة

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