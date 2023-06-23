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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمرو جمال يقلص الفارق لصالح فاركو أمام الزمالك

عمرو جمال
عمرو جمال

سجل عمرو جمال، الهدف الأول لصالح فاركو أمام الزمالك لتصبح النتيجة تقدم الفارس الأبيض بهدفين لهدف في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

جاء الهدف في الدقيقة 47 بعد انطلاقة من أحمد شريف في الجهة اليسرى قبل أن يرسل عرضية أرضية تابعها عمرو جمال في المرمى.

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفي أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ومصطفى شلبي.

تشكيل الزمالك جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل فاركو جاء على النحو الاتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا- كينجسلي سوكاري- عبد الله بكري- أحمد البحراوي- أحمد عوض

خط الوسط: أحمد الصغيري- محمود حمادة- شكري نجيب.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال.

عمرو جمال الزمالك مع فاركو فاركو الزمالك كاس مصر

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